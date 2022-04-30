Ученые выяснили, куда ходят домашние кошки, когда гуляют сами по себе

С помощью GPS-трекинга ученые проследили за перемещениями целой популяции домашних кошек в небольшом норвежском городке.

Владельцы животных жили в пределах одного квадратного километра, поэтому, отслеживая прогулки 100 их питомцев, ученые смогли составить подробную карту перемещений всей популяции кошек в пределах ограниченной территории.

По завершении сбора и анализа данных владельцы получили доступ к цифровым картам, на которых смогли увидеть перемещения питомцев. Оказалось, во время прогулок кошки находились гораздо ближе к своему дому, чем ожидали их хозяева. В среднем животные проводили около 79% времени на улице в радиусе 50 метров от дома. При этом они часто сидели во дворе или саду поблизости, не совершая длительных прогулок. Среднее максимальное расстояние удаления от дома составило лишь 352 метра.