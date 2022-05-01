Водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка на беговеле в Тосненском районе

Ребенка с переломом доставили в больницу Тоснесненсого района Ленобласти.

По предварительным данным, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на автодороге «Померанье-Кунесть» в садоводстве «Полиграфмаш». Ребенок выехал на «зебру» на беговеле, а за ним следом шла его мать. Женщина на Infiniti EX35 не успела затормозить и сбила мальчика. В полиции отметили, что ребенок перед переходом не спешился.

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Четырехлетнего малыша госпитализировали с закрытым переломом бедра.

Известно, что женщина трижды привлекалась к административной ответственности за превышение скорости. Проводится проверка.