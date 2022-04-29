Обезвредивший неадеквата с ножом в метро Петербурга оказался бывшим десантником

Мужчиной, который обезвредил агрессивного мужчину с ножом в питерском метро, оказался 44-летний Алексей Лосев – бывший десантник, ветеран Второй чеченской войны.
Напомним, вечером 28 апреля на станции «Комендантский проспект» в Петербурга мужчина бросался с ножом на работников метрополитена. На помощь сотрудникам метрополитена пришел обычный петербуржец. Он повалил агрессора на пол точным ударом в голову. После охранники и пассажиры скрутили мужчину и удерживали до прибытия полицейских.
В беседе с пабликом «Мэш на Мойке» мужчина рассказал, что побоялся за людей и принял меры.
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