Обезвредивший неадеквата с ножом в метро Петербурга оказался бывшим десантником

Мужчиной, который обезвредил агрессивного мужчину с ножом в питерском метро, оказался 44-летний Алексей Лосев – бывший десантник, ветеран Второй чеченской войны.

Напомним, вечером 28 апреля на станции «Комендантский проспект» в Петербурга мужчина бросался с ножом на работников метрополитена. На помощь сотрудникам метрополитена пришел обычный петербуржец. Он повалил агрессора на пол точным ударом в голову. После охранники и пассажиры скрутили мужчину и удерживали до прибытия полицейских.

В беседе с пабликом «Мэш на Мойке» мужчина рассказал, что побоялся за людей и принял меры.