Коронавирус подтвердился еще у 92 жителей Ленобласти — данные на 1 мая

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 92 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 185 806 человек, выздоровели — 180 694.

Бокситогорский район: Пикалёво (+1) .

Волосовский район: Сумино (+1), Курковицы (+2), Лагоново (+1), Большая Вруда (+1) .

Волховский район: Старая Ладога (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+5), Новое Девяткино (+4), Сертолово (+2), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Вартемяги (+1), Бугры (+1), Агалатово (+1), массив Грузино (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Корнево (+1), Орово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+7), Рощино (+1), Советский (+3), Каменногорск (+2), Волочаевка (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+6), Тайцы (+1), Семрино (+2), Пустошка (+1).

Кингисепп ский район: Большая Пустомержа (+1), Ивангород (+1) .

Киришский район: Кириши (+2) .

Кировский район: Кировск (+2), Приладожский (+1), Синявино (+1), Путилово (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1) .

Ломоносовский район: Разбегаево (+1) .

Лужский район: Луга (+2) .

Подпорожский район: Винницы (+1) .

Приозерский район: Приозерск (+2) .

Сланцевский район: Сланцы (+8).

Тихвинский район: Тихвин (+4), Бор (+1)).

Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+2), Тельмана (+1), Ульяновка (+1), Федоровское (+1), Красный Бор (+1) .

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