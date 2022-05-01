Коронавирус подтвердился еще у 92 жителей Ленобласти — данные на 1 мая

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 92 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 185 806 человек, выздоровели — 180 694.

  • Бокситогорский район: Пикалёво (+1).
  • Волосовский район: Сумино (+1), Курковицы (+2), Лагоново (+1), Большая Вруда (+1).
  • Волховский район: Старая Ладога (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+5), Новое Девяткино (+4), Сертолово (+2), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Вартемяги (+1), Бугры (+1), Агалатово (+1), массив Грузино (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Корнево (+1), Орово (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+7), Рощино (+1), Советский (+3), Каменногорск (+2), Волочаевка (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+6), Тайцы (+1), Семрино (+2), Пустошка (+1).
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  • Кингисеппский район: Большая Пустомержа (+1), Ивангород (+1).
  • Киришский район: Кириши (+2).
  • Кировский район: Кировск (+2), Приладожский (+1), Синявино (+1), Путилово (+2).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
  • Ломоносовский район: Разбегаево (+1).
  • Лужский район: Луга (+2).
  • Подпорожский район: Винницы (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+2).
  • Сланцевский район: Сланцы (+8).
  • Тихвинский район: Тихвин (+4), Бор (+1)).
  • Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+2), Тельмана (+1), Ульяновка (+1), Федоровское (+1), Красный Бор (+1).
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