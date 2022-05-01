России хватит оружия на десятилетия боевых действий — эксперт

С начала спецоперации на Украине прошло уже более двух месяцев.

В сети появились поспешные выводы, что у вооруженных сил России нет достаточного количества боеприпасов для участия в затяжном конфликте. И якобы планам Минобороны по молниеносному освобождению территории от ВСУ из-за этого не суждено осуществиться.

Однако эксперты заявили, что на складах достаточно оружия для ведения боев на протяжении десятилетий, сообщает издание «Блокнот». Еще во времена СССР было произведено огромное количество различного вооружения — от стрелкового до ядерного, патрон, снарядов и ракет — должно хватить, по меньшей мере, на 30 лет ежедневных боевых действий.

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При этом Россия еще не прибегала к самым мощным типам вооружений, например, ядерными ракетами дальнего действия. Также у ВС РФ есть ядерные баллистические ракеты наземного и морского базирования, авиация с крылатыми ракетами.

Помимо этого у страны есть тактическое ядерное оружие (ТЯО), которое предназначено для поражения скопления вражески боевых единиц и отличается большой точностью, но малой площадью поражения.