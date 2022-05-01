На станции метро «Академическая» пассажир случайно упал на рельсы

Инцидент произошел рано утром 1 мая на станции метро «Академическая» в Петербурге.

Предварительно, 30-летний мужчина по собственной неосторожности свалился с платформы на рельсы. Благо, обошлось без жертв.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении административного дела о нарушении требований в области транспортной безопасности. Пассажиру грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.