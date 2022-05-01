На станции метро «Академическая» пассажир случайно упал на рельсы

Автор: Гузель Галимова
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Инцидент произошел рано утром 1 мая на станции метро «Академическая» в Петербурге.

Предварительно, 30-летний мужчина по собственной неосторожности свалился с платформы на рельсы. Благо, обошлось без жертв.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении административного дела о нарушении требований в области транспортной безопасности. Пассажиру грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

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01.05.2022 73
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