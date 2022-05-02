В разгар миграции лосей в «Велес» доставили новую подопечную

Малышка потеряла родителей.

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Как сообщили в группе Центра помощи диким животным «Велес» во Вконтакте, в центр доставили доставили девочку лосяша, которая потеряла родителей в самый разгар миграции этих животных.

В «Велесе» малышку согрели, накормили и напоили. В ближайшее время она будет находиться под наблюдением ветеринаров.

Источник: vk.com/veles_spb Источник: vk.com/veles_spb Источник: vk.com/veles_spb