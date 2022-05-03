Пьяный водитель каршеринга устроил погром почти в самом центре Петербурга

Минувшим вечером в Петербурге развернулась погоня полицейских за агрессивным водителем арендного авто. Кроме разбитой иномарки задержанному предстоит ответить за пьяную езду и неповиновение правоохранителям.

Кадры с места происшествия публикует группа в ВК Дорожный инспектор утром, 3 мая. По данным редакции, погоня полицейских за охмелевшим 23-летним мигрантом произошла минувшей ночью.

Попытки остановить каршеринг предпринимались экипажами ДПС на протяжении 15 минут, пока на мокрых трамвайных путях гонщик не справился с управлением. В итоге каршеринг вылетел на тротуар и получил серьезные повреждения.

Задержанным оказался гражданин Узбекистана. За рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас в отношении него возбуждено два административных протокола.