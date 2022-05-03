Подвыпившая 17-летняя петербурженка сорвалась с 4 этажа дома после ссоры с опекуном

Семейная драма в одной из квартир Петербурга закончилась тяжелыми последствиями для 17-летней студентки.

Девушка едва не погибла при попытке спуститься на бельевой веревке с 4 этажа дома на проспекте Героев. На отчаянный шаг пострадавшая решилась после того, как опекунша заперла ее в комнате. Предшествовало воспитательному заточению ссора из-за того, что студентка заявилась домой пьяной. Видео спуска оказалось в распоряжении редакции Mash на Мойке.

В результате падения девушка получила сотрясение мозга, компрессионный переломом позвоночника, перлом ноги, верхней и нижней челюсти.