Правительство России запускает льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство запускает льготную ипотеку под 5% годовых для специалистов в сфере IT.

По словам Мишустина, в рамках данной программы установлены максимальные размеры займов. Так, для городов-миллионников максимум составит 18 млн рублей, во всех остальных городах – 9 млн рублей.

Планируется, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тысяч кредитов на общую сумму около 240 млрд рублей, передает слова премьер-министра ТАСС.

Отмечается, что получить льготную ипотеку смогут только сотрудники аккредитованных IT-компаний.