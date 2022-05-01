Ставка по льготной ипотеке в России снижена до 9%

Ставка по льготной ипотеке в России с 1 мая снижена с 12% до 9%. Мишустин подписал соответствующее постановление.

Кроме того, программа будет действовать до конца 2022 года.

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Остальные параметры программы остались прежними. Льготную ипотеку можно получить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Максимальная сумма кредита для Москвы, Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 миллионов рублей. Для остальных регионов — 6 млн руб.

25 апреля президент России Владимир Путин предложил снизить процент по льготной ипотеке до 9% годовых.