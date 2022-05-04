Об этом свидетельствует данные онлайн-табло аэропорта.

На сайте воздушной гавани появилась информация об отмене ряда авиарейсов по некоторым направлениям. В основном, отменены вылеты в южную часть России, поскольку ограничения полетов в этом направления продлены до 7 мая.

В частности, отменено 13 рейсов в Санкт-Петербург, еще 12 — из Северной столицы. В числе отменённых рейсов — отправления в Симферополь, Ростов-на-Дону, Геленджик, Краснодар и Анапу. Также у пассажиров не получилось отправиться в Екатеринбург, Новый Уренгой и Нур-Султан.

В подобной ситуации оказались граждане, которые собирались отправиться в Петербург. Рейсы были отменены из Симферополя, Екатеринбурга, Краснодара, Навои и других городов.