Эстония вновь позарилась на часть территории Ленинградской и Псковской областей

В первых числах января каждого года парламент Эстонии вспоминает о Тартуском мирном договоре с Россией о принадлежности Печоры Псковской области и Ивангорода Ленобласти. В этом году эстонские парламентарии вспомнили о «своих» территориях гораздо позже.

Ряд чиновников эстонского парламента выступили за отзыв подписи под договором о границе с Россией. Часть парламентариев выступила вернуть Ивангород и Печоры у России. Данный вопрос решался во вторник, 3 мая по инициативе Консервативной народной партии.

Фото: Печоры, Псковская область / Olga_Fil / Pixabay Фото: Ивангород, Ленинградская область / Makalu / Pixabay

В ходе голосования решение об отказе от договора «за» выступило 28 парламентариев, «против» было 53 народных избранников. Всего же в парламенте заседает 101 человек и на заседании отсутствовало 13 из них, еще 20 и вовсе отказалось проголосовать. Таким образом, попытка вернуть «свои» территории у Эстонии в очередной раз провалилась.

Отметим, что Россия и Эстония заключили Тартуский мирный договор еще 2 февраля 1920 года. Документ установил границу между государствами, по которой Ивангород и большая часть Печорского края (сейчас Печорский район Псковской области) были во владении Эстонии. Однако в 1944 году территории перешли обратно СССР.

В 2005 году после многолетних переговоров был подписан пограничный договор. Но эстонские политики до сих пор уверены, что вышеназванные территории — их.