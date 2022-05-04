300-летний дуб в Петербурге номинирован на звание «Дерево России»

Ровесник Петра I в заказнике «Северное побережье Невской губы» может стать главным деревом страны.

Об этом сообщила пресс-служба Смольного 4 мая, в среду.

Уникальное дерево растет на территории заказника «Северное побережье Невской губы» и имеет высоту в 21 метр. По подсчетам специалистов, возраст дуба составляет не меньше 300 лет. Не удивительно, что такое величественное дерево получило статус памятника живой природы.

Выбирать главное «Дерево страны» будут 1 августа методом голосования. Оно пройдет на данном сайте. Петербургский дуб значится в нем под номером 43 и за него уже отдали голос 91 человек.