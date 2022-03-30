300-летний дуб в Петербурге объявлен памятником живой природы

Автор: Анастасия Щербакова
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Черешчатый дуб в заказнике «Северное побережье Невской губы» наделен статусом памятника живой природы.

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Фото: tg-канал Питерская Булка

Как пишет tg-канал Питерская Булка 30 марта, дуб включен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. его порядковый номер составил 489.

Критериями оценки стали возраст и величественный внешний вид дерева, размеры ствола и кроны, существующие отсылки к историческим фактам.

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30.03.2022 54
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