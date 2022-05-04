МФЦ Ленобласти начали предоставлять жителям новую услугу

Теперь МФЦ могут документально подтверждать обращение граждан на портале «Госуслуги».

Такую услугу со 2 мая теперь предоставляют все МФЦ региона. В организации по запросу можно получить распечатку услуг, полученных на Едином портале государственных услуг (ЕГПУ).

Online47 в МФЦ. Заявителям нередко нужно получить такие сведения в печатном виде для предоставления по месту требования. Кроме того, новая услуга будет полезна, если заявитель утратил данные доступа в свой личный кабинет ЕГПУ, — рассказалив МФЦ.

Новая услуга предоставляется в день обращения за короткое время. Для получения документа нужно знать номер заявления с ЕПГУ и иметь при себе паспорт.