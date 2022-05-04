Волонтеры регионального отряда «Лиза Алерт» удостоены высоких наград от МЧС

Три добровольца поискового отряда «ЛизаАлерт» удостоены наград от Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Об успехах в волонтерской деятельности своих участников пишет Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер на своей странице в «ВК».

Так, медалями были отмечены Мария Рябкина, Ольга Дедловская и Михаил Дунаев.

Мария удостоилась медали «За пропаганду спасательного дела», а Ольга и Михаил – теперь обладатели нагрудных знаков «За заслуги». На счету у лауреатов уже сотни поисков людей с благополучным исходом.

Впереди – новые победы, спасённые жизни, вернувшиеся домой люди и благодарность их близких. Конечно, все мы ищем потерявшихся не ради добрых слов и наград. Но признание, тем более от профессиональных спасателей, – это всё-таки дорогого стоит!, — порадовалась пресс-служба «Лиза Алерт» за успехи своих волонтеров.