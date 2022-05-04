Волонтеры регионального отряда «Лиза Алерт» удостоены высоких наград от МЧС

Автор: Анастасия Щербакова
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Три добровольца поискового отряда «ЛизаАлерт» удостоены наград от Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Об успехах в волонтерской деятельности своих участников пишет Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер на своей странице в «ВК».

Так, медалями были отмечены Мария Рябкина, Ольга Дедловская и Михаил Дунаев.
Мария удостоилась медали «За пропаганду спасательного дела», а Ольга и Михаил – теперь обладатели нагрудных знаков «За заслуги». На счету у лауреатов уже сотни поисков людей с благополучным исходом.

Волонтеры регионального отряда "Лиза Алерт" удостоены высоких наград от МЧС поиски, Петербург, награды, мчс, лиза алерт, Ленобласть
Волонтеры регионального отряда "Лиза Алерт" удостоены высоких наград от МЧС поиски, Петербург, награды, мчс, лиза алерт, Ленобласть
Волонтеры регионального отряда "Лиза Алерт" удостоены высоких наград от МЧС поиски, Петербург, награды, мчс, лиза алерт, Ленобласть
Фото:"Лиза Алерт" Питер
Впереди – новые победы, спасённые жизни, вернувшиеся домой люди и благодарность их близких. Конечно, все мы ищем потерявшихся не ради добрых слов и наград. Но признание, тем более от профессиональных спасателей, – это всё-таки дорогого стоит!, — порадовалась пресс-служба «Лиза Алерт» за успехи своих волонтеров.
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Волонтеры регионального отряда "Лиза Алерт" удостоены высоких наград от МЧС поиски, Петербург, награды, мчс, лиза алерт, Ленобласть
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