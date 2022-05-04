Coca-Cola может полностью уйти из России

Популярная газировка может исчезнуть с полок российских магазинов. Об этом заявил генеральный директор компании.

Американская компания «The Coca-Cola Company» не исключает полное прекращение работы в России. По словам генерального директора компании Джеймса Куинси, связано это с событиями, разворачивающимися на Украине.

При этом, глава корпорации признался, что это вряд ли изменит геополитическую обстановку в Европе. Ранее компания решила приостановить деятельность в России.

Впрочем, для российского рынка товаров и услуг это уже не новость. «Марафон» по уходу иностранных компаний из России продолжается уже на протяжении более двух месяцев, однако многие из них либо сожалеют о данном решении, либо все-таки возвращаются в РФ.

Например, ранее в Петербурге и Ленобласти открылись гипермаркеты OBI несмотря на угрозы закрыть бизнес. Финская Fazer и вовсе решила сменить название компании, чтобы работать в России.