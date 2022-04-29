В Петербурге и Ленобласти открылись гипермаркеты OBI после перерыва

После месячного перерыва сеть гипермаркетов открывает двери для покупателей.

Информация об этом появилась на официальном сайте компании. Так, сеть возобновила работу пока только в Москве, Петербурге и Ленобласти. В остальных регионах России открытие только планируется.

В Петербурге и Ленобласти речь идет об открывшихся магазинах OBI Пулковское и OBI Парнас. Также 30 апреля откроются оставшиеся три гипермаркета — OBI Космонавтов, OBI Дыбенко и OBI Лахта.

Кроме того, на сайте компании указано, что использование бренда OBI является временным. В ближайшем будущем сеть ждет ребрендинг.