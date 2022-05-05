Генпрокуратура проверит отказывающихся снижать цены поставщиков

Подлинность письма Генпрокуратуры Forbes подтвердила пресс-служба АКОРТ.

Журнал Forbes сообщил об обращении Генеральной прокуратуры к председателю президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорю Караваеву с запросом о предоставлении информации о поставщиках, отказывающихся снижать отпускные цены на товары, в том числе продовольственные.

Поводом для направления запроса послужило обращение секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака по факту отказа ряда поставщиков в связи с укреплением рубля снизить цены на продукты. Подлинность письма Генпрокуратуры Forbes подтвердила пресс-служба АКОРТ.

Караваев со своей стороны подтвердил отсутствие на текущий момент выравнивания закупочных цен, повышение которых ранее поставщики объясняли ослаблением рубля, в ряде случаев, несмотря на укрепление российской валюты. По его словам, цены были снижены единичными поставщиками и «совершенно не в той пропорции, в которой поднимали». Назвать конкретных поставщиков при этом Караваев отказался.