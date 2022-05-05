Боевики с «Азовстали» намерены обменять мирных жителей на продукты

Люди, которым удалось выйти из подвалов завода, рассказали, что блокированные боевики давно никому не подчиняются.

По информации издания РИА Новости, боевики блокированные на «Азовстали» предложили обменять удерживаемых там мирных граждан на продукты.

Также националисты просят поставить им медикаменты и тоже в обмен на заложников.

— Обозначенные условия сделки — 15 заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, теперь будут только обменивать, — сказал собеседник издания.

Сейчас, в катакомбах комбината могут находиться более 200 гражданских людей, включая женщин, детей и стариков.