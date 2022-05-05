В руках мужчины взорвалась граната в Выборгском районе

По информации ivbg.ru, 4 мая в 19:30 в полицию Выборгского района сообщили о взрыве в частном доме на улице Центральной в поселке Великое.

На месте погиб 52-летний хозяин жилища. Следствие полагает, что в его руках взорвалась граната Ф-1. Осмотр помещений показал, что взрывоопасных предметов там больше нет.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.