В руках мужчины взорвалась граната в Выборгском районе

По информации ivbg.ru, 4 мая в 19:30 в полицию Выборгского района сообщили о взрыве в частном доме на улице Центральной в поселке Великое.
На месте погиб 52-летний хозяин жилища. Следствие полагает, что в его руках взорвалась граната Ф-1. Осмотр помещений показал, что взрывоопасных предметов там больше нет.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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20.04.2022 2489