Собаки раскопали человеческие останки в одном из парков Петербурга

В полицию об этом сообщила хозяйка питомцев, которые находились на выгуле.

Как стало известно порталу Невские Новости в четверг, 5 мая, в Муринском парке в Петербурге обнаружены останки человека. Из земли их выкопали собаки, с которыми прогуливалась по парку женщина. Она и сообщила о жуткой находке правоохранителям.

Истлевшие фрагменты тела находились на небольшом углублении под слоем сухой травы.

Череп, тело, бедра, ноги… Собаки раскопали, — делится жуткими подробностями женщина.

Обстоятельства гибели человека будут выяснять правоохранительные органы.

В прошедшие сутки в лесу под Всеволожском также были найдены останки человека. Тело неизвестного находилось в сидячем положении на коленях и с веревкой на шее.