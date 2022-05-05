В Ленобласти создали интерактивную карту «Памяти сожжённых деревень»

Презентация мультимедийного ресурса прошла в Краеведческом музее поселка Фёдоровское Тосненского района.

«Данный проект призван напомнить о гибели в годы Великой Отечественной войны тысяч деревень на территории Ленинградской области», — отмечают его создатели.

Ресурс будет интересен не только краеведам и библиотекарям, но учителям, школьникам и всех, кто интересуется историей страны. Проект представляет собой электронную интерактивную карту территории современной Ленобласти, на которую помещена информация о селениях, уничтоженных в годы войны, и которые оказалось невозможно восстановить. Данный проект призван напомнить о гибели в годы Великой Отечественной войны тысяч деревень на территории Ленинградской области.