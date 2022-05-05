Уровень безработицы в Ленобласти вернулся к допандемическим значениям

Речь идет об уровень регистрируемой безработицы, который не превышает 0,4%. С начала года новую работу нашли 2597 ленинградцев
Для поиска подходящей работы в январе-апреле на областную Биржу труда обратились 8002 человека, безработными были признаны 3807 человек. За четыре месяца было выдано около 14 тысяч направлений на работу. Каждый второй, получивший направление, был трудоустроен.
В базе вакансий области 54,7 тысяч предложений, из них 80% по рабочим профессиям, 20% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.
Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.
Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении