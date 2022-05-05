В WhatsApp появилась возможность оставлять реакции на сообщения

В популярном месcенджере появилась функция отправки реакций на сообщения от собеседников.
Об этом рассказал глава корпорации Meta* Марк Цукерберг.
Теперь пользователи WhatsApp могут отреагировать на сообщение разными реакциями в виде эмодзи. Сейчас пользователям доступны только шесть смайликов.
*Компания Meta решением Тверского суда города Москвы 21 марта 2022 года признана запрещенной на территории России за экстремистскую деятельность.
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21.03.2022 217