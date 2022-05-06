Раскрыт секрет треугольного кабинета в Выборгском замке

В Выборгском районе Ленобласти продолжается реставрация здания Тюрьмы Выборгского замка.

До начала реставрации на третьем этаже здания было странное помещение треугольной формы. В нем расположились кабинеты сотрудников, но причина такого архитектурного решения оставалась загадкой. При этом под ним, на втором этаже, была лишь стена толщиной в несколько метров.

Как рассказал председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой, секрет треугольного кабинета раскрыт. После того как специалисты расчистили этаж от строительного мусора и специальной засыпки, они увидели место стыковки крепостной стены Выборгского замка и здания Тюрьмы (тогда — Губернской канцелярии).

Место соединения двух построек и стало причиной появления треугольного кабинета.