Мост через Волхов рядом со Старой Ладогой отремонтируют

Мост через реку Волхов на трассе А-114 в Волховском района Ленобласти ждет капитальный ремонт. Госконтракт уже заключен.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 307-метровое сооружение на 9-м километре федеральной дороги имеет две полосы движения. Подрядчику предстоит выполнить фрезерование почти 3,5 тысячи «квадратов» изношенного асфальта и уложить новый, заменить гидроизоляцию, деформационный шов, водоотводные лотки. Также специалисты укрепят конусы, отремонтируют и покрасят опоры и металлические поверхности пролетного строения.

Работы планируется завершить к ноябрю 2023 года.

На время ремонта на мосту через Волхов будет организовано реверсивное движение транспота со светофорным регулированием, скорость ограничат до 40 км/ч. Автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными, соблюдать требования дорожных знаков, не препятствовать работе техники.