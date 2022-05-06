В США зафиксировали пятикратное снижение экспорта в Россию за месяц

Показатель за этот месяц стал наименьшим в истории российско-американской торговли, по крайней мере с 2002 года.

Штаты после начала военной операции на Украине ввели прямые торговые санкции, запретив поставлять в Россию технологическую продукцию, а также товары роскоши. В частности, объём экспорта американских автомобилей снизился с 83 миллионов долларов в феврале до 20 миллионов долларов в марте. Поставки лекарств упали с 60 миллионов долларов до 14 миллионов.

При этом экспорт из России в Соединённые Штаты вырос в марте на 6,5% к февралю, пишет РБК. Прежде всего, это связано с ростом поставок сырой нефти. Однако после апреля стоит ожидать обнуления такого импорта, поскольку закончится переходный период до полного вступления американских санкций в силу.