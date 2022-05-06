Пьяный пассажир поезда «Волховстрой – Петербург» ударил ножом контролера

Буйному мужчине не понравилось, что контролер-кондуктор попросил предъявить его билет на рейс.

О происшествии в вагоне поезда, следовавшего из Волхова в Петербург, сообщает ГУ МВД по СЗФО 6 мая.

Подвыпивший 46-летний пассажир, работающий мастером по заточке, не стал показывать контролёру билет, а вместо этого достал нож. В итоге сотрудник РЖД получил ранение левого бедра и удар кулаком в грудную клетку.

Правоохранители доставили дебошира в полицейский участок. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Теперь «зайцу» грозит до 7 лет лишения свободы.