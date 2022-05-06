Кинологи выборгской таможни и их питомцы поборолись за первенство в соревнованиях СЗФО

Выбирать победителей среди участников и их четвероногих напарников наверняка жюри было не просто.

О соревновательном мероприятии пишет пресс-служба СЗТУ 6 мая, днем.

Сотрудники Выборгской, Мурманской, Карельской, Кингисеппской, Псковской, Балтийской и Пулковской таможен со служебными собаками участвовали в поисках контрабанды в багаже, в легковом и грузовом транспорте. Также важным элементом конкурса стало исполнение приемов общего курса послушания. Всего в многоборье приняли участие 14 кинологов со своими четвероногими напарниками.

Этапы соревнований проходили на территории Выборгской таможни, а также в Выборгском филиале Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

По итогам жюри первое место заняли кинологи Мурманской таможни, «серебро» завоевали сотрудники Выборгской таможни, а бронзовыми призерами стали представители Карельской таможни.