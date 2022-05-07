Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области запустил новую систему, которая позволяет с легкостью оставить заявку на микрофинансовую поддержку бизнеса.

Теперь подать заявку на микрозайм можно онлайн. И всего за 5 шагов через систему. Как заполнить заявку без ошибок, смотрите в нашей короткой инструкции ниже

Напомним, что получить микрозайм по ставке 7% годовых предприниматели Ленобласти могут в объеме до 5 млн. рублей, а самозанятые граждане — до 500 тыс. рублей. Отметим, что займы до 200 тысяч рублей в 47 регионе предоставляются без залога.

Преимущества микрозаймов Фонда перед банковскими кредитами очевидны: низкие процентные ставки, быстрое рассмотрение заявок, минимальный пакет документов, досрочное погашение без ограничений.

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