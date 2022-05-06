Стационарные пункты сбора покрышек появятся в Тосно и Волосово

Собранные покрышки направляются в переработку. Работать пункты будут круглый год

«Еще два района присоединились к инициативе создать в регионе систему накопления покрышек. Позитивный сдвиг во многом состоялся благодаря недавно проведенной совместными силами вместе с регоператором, компанией-переработчиком и жителями региона сезонной акции », ― рассказала председатель комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Отметим, что круглогодичные и сезонные пункты приема отработанной авторезины уже функционируют в Волховском, Выборгском, Гатчинском, Лужском, Киришском, Приозерском и Тосненском районах

Напомним, что сдать в переработку можно любые шины без дисков, за исключением шин для спецтехники, сельхозтехники, погрузчиков и детских колясок. Велосипедные также можно. Они должны быть относительно чистыми, неокрашенными, не содержать земли и мусора внутри. Допускаются проколы и порезы.

Отметим, что с 11 по 24 ноября 2021 года жители Ленобласти направляли на переработку 40 тонн покрышек в рамках акции «МиссияШина: дорога чистоты».