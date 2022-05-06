Молодые ленинградцы стали «Лидерами агломерации»

Ленинградские школьники и студенты стали победителями кейс-чемпионата

Антивандальные контейнеры на примере Кировского района — этот кейс помогл команде занять первое место в финале Межрегионального кейс-чемпионата для обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Лидеры агломерации».

Второе место досталось команде из Петербурга, которая представила план установки ретрансляторов и создания локальных wi-fi точек в магазинах, чтобы расширить возможности использования мобильной связи и интернета.

3 место завоевали также ленинградцы с предложениями по развитию комфортной городской среды через профориентацию студентов в малых городах.

Чемпионат прошел в петербургском Детском технопарке «Кванториум». 47 регион на чемпионате представляли четыре команды, Петербург — шесть.