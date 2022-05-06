Ленобласть берет шефство над одним из городов Донбасса

Ленинградская область станет своего рода куратором для города Енакиево в Донецкой народной республике. Туда уже прибыло несколько высокопоставленных представителей региона. Их задачей станет налаживание эффективного взаимодействия с местным руководством и определить, какая нужна помощь местным жителям.

Глава администрации города Енакиево Роман Храменков дал эксклюзивное интервью главреду ЛенТВ24 Олегу Черных, в котором рассказал, что сегодня происходит на Донбассе и как там с 2014 года выживали люди.

– Роман Александрович, как вы жили эти годы, сложно ли было руководить городом, находящимся в осаде все эти 8 лет?

– Самое тяжелое в этой ситуации – регулярные обстрелы, разрушения постоянные, гибель людей. Это самое страшное. А остальное… Конечно, к войне привыкнуть нельзя. Но мы как-то адаптировались, и продолжали работать в условиях этих боевых действий, воспитывать детей. И все остальное, что было необходимо городу, мы делаем, потому что за нами люди, жители Енакиево.

– Наши коллеги говорят, что более 90% жителей Енакиево хотят, чтобы Донбасс вошел в состав Российской Федерации. Это правда?

– Мы все с 2014 года этого хотим. Чтобы все территории ДНР, как это написано в нашем Уставе, были в составе республики. А республика – в составе России. И когда началась спецоперация по освобождению нашей области, еще больше населения стало поддерживать Россию и этот важный и непростой шаг, это волевое политическое решение, которое было принято руководством Российской Федерации.

– Насколько велика группировка нацистов, которые стоят сегодня под Донбассом?

– По данным наших спецслужб, на сопредельной территории присутствуют до 100 тысяч бойцов нацбатов. И это правда, что все они ходят с нацистской символикой, с символикой SS. Готовые убивать женщин, детей, стариков.

– Правда ли, что они готовились к наступлению на Донбасс? И если бы не начало спецоперации, уже в считанные дни на территории Донецкой республики была бы развязана кровавая бойня?

– Да, все это подтверждают наши спецслужбы. Они готовились массированно зайти на нашу территорию, чтобы разрушать, чтобы убивать наших родителей, жен, детей.

– Не могу не спросить о пропаганде и контрпропаганде. Насколько жестко ведется информационное давление на Украине?

– С той стороны – очень жестко. За пределами нашей республики пропагандируется дикая позиция, что мы здесь и не люди вообще. Еще несколько лет назад проклятый президент Порошенко говорил нам, что наши дети будут жить в подвалах… При чем тут дети, при чем тут население? Вышел бы как политик, с людьми встретился, все бы решили. Но они не предприняли эти меры – пошли радикальным, крайним путем. Не только против России. И против нас, жителей Донецкой народной республики ведется жесткая информационная война. И нам, конечно, очень нужна будет ваша помощь. Помощь журналистов из Ленинградской области, которые помогут противостоять информационным атакам и жесткой нацистской пропаганде.

– От лица ЛенТВ24 могу сказать, что мы готовы оказать любую поддержку по выстраиванию информационной работы. Но кроме того, уверен, шефство и поддержка Ленинградской области будут эффективны и в других сферах.

– Для нас бесценно, что Ленинградская область поддерживает город Енакиево, всесторонне, во всех сферах. Это неоценимая поддержка для населения и для меня в том числе.

– Наша редакция желает Вам здоровья. Держитесь. И все-таки задам последний на сегодня вопрос. Чего бы Вы сегодня пожелали жителям Ленинградской области?

– В первую очередь, мира. Это главное для нас всех. Российская Федерация сделала важный шаг, чтобы всему миру показать: русский народ – это сильный народ. И Ленинградская область, как один из главных, как я считаю, регионов России – активно включился в эту работу. И в преддверии праздника Дня Победы хочу поздравить всех ленинградцев. Вы не понаслышке знаете, что такое блокада, и как люди могут выживать в таких условиях. Мира, счастья, здоровья всем жителям Ленинградской области.