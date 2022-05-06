Рейтинг одобрения Владимира Путина снова вырос и составил 81,5%

Большинство граждан России одобряют работу Владимира Путина на посту президента. Такие данные публикует ВЦИОМ на основе проведенного опроса населения.

Свои ответы 1600 респондентов давали в ходе телефонного опроса.

Так, ВЦИОМ провел социологическое исследование, которое демонстрирует продолжающийся рост доверия главе государства. В конце апреля рейтинг одобрения Владимира Путина составлял 77,7%, спустя чуть больше недели — уже 81,5%. При этом, в последнюю неделю февраля данный показатель составлял 70,4%.

Среди других крупных политиков страны, граждане доверили бы решение важных государственных вопросов, кроме Владимира Путина (42,4%) выделяется глава МИД Сергей Лавров (21%) и министр обороны Сергей Шойгу (18,9%).