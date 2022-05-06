Житель Ленобласти пойдет под суд за фото нацистского солдата на сайте «Бессмертного полка»

23-летний молодой человек из Ленобласти оказался почитателем нацисткой Германии и решил это продемонстрировать на сайте «Бессмертного полка».
Об этом сообщает прокуратура Ленинградской области в пятницу, 6 мая.
По материалам уголовного дела, в мае 2020 года обвиняемый отправил заявку на размещение на сайте «Бессмертный полк», где была размещена фотография солдата вермахта.
По мнению правоохранителей, местный житель проявил пренебрежение к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В итоге ведомство утвердило обвинительное заключение по статье ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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