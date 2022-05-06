Мясников: подагра может быть у 3% населения России

Телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности данной патологии и дал советы, как избежать ее серьезных последствий.

Об этом доктор пишет в своем Телеграм-канале.

В личном блоге он предположил, что в России данным недугом может страдать порядка 3 % населения и даже больше. Мясников считает, что большинство пациентов с таким диагнозом «примитивно недолечены» и часто даже не знают, в какой дозе принимать специальный препарат Аллопуринол.

Размышляя о методах лечения, Мясников заявил, что много лет максимальной дозой Аллопуринола считалась 300 мг/день. Как выяснилось, этого было недостаточно, чтобы избавить пациента от патологии.

Принимать надо такую дозу, чтобы уровень мочевой кислоты был ниже 357 ммоль/л (6 мг%). Это та предельная концентрация, при которой мочевая кислота ещё растворяется, соответственно и не оседает в суставах и почках, — пишет Мясников в своем личном блоге.

Кроме того, снизить уровень кислотности, по словам врача, можно и при помощи Лосартана. Его принимают пациенты, страдающие гипертонией. Соответственно, для них борьба с подагрой будет иметь двойной эффект. Разумеется, пить это лекарство, людям, не имеющим проблемы с давлением, Мясников не рекомендует.