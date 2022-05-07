Кадыров раскрыл свои доходы за 2021 год

Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2021 году составили более 26,5 миллиона рублей – почти в 14 раз меньше, чем годом ранее. В 2020 году они составляли 381 миллион рублей.

Согласно декларации, на 2021 год Кадыров владеет двумя земельными участками общей площадью свыше 30 тысяч квадратных метров и жилым домом в 2344,3 квадратного метра.

Супруга главы Чечни за прошедший год заработала 1,6 миллиона рублей. Также у нее есть квартира площадью больше 200 квадратных метров, а в распоряжении семьи Кадыровых с 11 несовершеннолетними детьми имеется дом в 300 квадратных метров.