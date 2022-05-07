В Новом Девяткино подожгли один автомобиль, а огонь перекинулся на второй 

По информации ivbg.ru, 6 мая в экстренные службы сообщили о горящем малотоннажном грузовике «Соболь» на улице Школьной в Новом Девяткино во Всеволожском районе.

У автомобиля загорелось заднее колесо. От него огонь перекинулся на стоявшую рядом Lada Granta. С огнем удалось оперативно справиться.

Установлено, что «Соболь» с номерами Мурманской области более года стоял без движения и не имел аккумулятора. У него сгорело колесо и обгорел кузов. У Lada Granta оплавилась дверь. Полиция предполагает поджог.