Больше 1000 кустов наркотиков нашли у двух братьев в Ломоносовском районе

По информации ivbg.ru, 5 мая задержаны двое братьев в возрасте 53 и 54 лет по подозрению в выращивании растительного наркотика в Ломоносовском районе Ленинградской области.

В доме у старшего в Михайловском найдены более трех килограмм наркотика и 550 кустов в специально оборудованном помещении. У младшего в садоводстве «Колос 2» – более пяти килограмм наркотика и 32 куста.

Обыск в доме на территории садоводства «Цветочное», который связан с братьями, выявил еще 1,4 килограмма наркотика и 480 кустов. Установлено, что младший в 1984 году привлекался за хищение государственного или общественного имущества.