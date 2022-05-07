Фото: в Тосно проходит первенство Ленобласти по синхронному плаванию

В бассейне «Лазурный» в Тосно 7 мая проходит первенство Ленинградской области по синхронному плаванию, в котором принимают участие более 100 спортсменок в возрасте до 18 лет.

На момент подготовки публикации, по мнению судей, самые высокие шансы на победу у синхронисток из Гатчины и Точно. Между ними развернется основная борьба за выход в Чемпионат Северо-Западного федерального округа в мае 2022 года.

Итоги первенства Ленинградской области станут известны 8 мая. Победительницы войдут в областную сборную по синхронному плаванию.