В Красноярском крае горят более 16 населенных пунктов. Погибли не менее пяти человек

Как сообщает МЧС Красноярского края, огонь распространился примерно на 200 строений, включая детский сад. Введен режим ЧС.

Для ликвидации пожаров задействованы около 300 человек и 90 спецмашин, в том числе пожарный поезд. Тушению мешает сильный ветер, ускоряющий распространение огня. Местные власти просят помощь у соседних регионов.

«Мною дано распоряжение отключить электроэнергию в части территорий края, за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения», – сообщил губернатор Александр Усс