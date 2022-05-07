По информации ivbg.ru, полиция установила участников заказного убийства, совершенного 1 января 1997 года. Тогда возле дома № 5 по 7-й Советской улице нашли тело 29-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями в тело и голову.

Подозреваемые в причастности к убийству – трое мужчин в возрасте 71, 54 и 53 лет. Следствие полагает, что они являлись руководителями ОПГ, специализирующейся на заказных убийствах. И лично присутствовали во время убийства.

Возбуждено уголовное дело. Старший из членов ОПГ не дожил до сегодняшнего дня. Двое объявлены в розыск.