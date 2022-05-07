Жители поселка им. Свердлова помогли экологам предотвратить образование свалки

Автор: Сергей Агутин
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Специалисты Госэкондазора поймали двух водителей большегрузов, пытавшихся организовать свалку в поселке им. Свердлова во Всеволожском районе. О попытке сброса мусора экологам сообщили неравнодушные местные жители.

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Фото: Госэконадзор Ленобласти

На месте сотрудники Госэкондазора обнаружили водителей экскаватора и бульдозера, которые скидывали привезенный мусор и планировали территорию для свалки. Транспорт нарушителей изъяли.

С места отобрали пробы отходов. Собственника участка привлекут к административной ответственности.

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