Жители поселка им. Свердлова помогли экологам предотвратить образование свалки

Специалисты Госэкондазора поймали двух водителей большегрузов, пытавшихся организовать свалку в поселке им. Свердлова во Всеволожском районе. О попытке сброса мусора экологам сообщили неравнодушные местные жители.
На месте сотрудники Госэкондазора обнаружили водителей экскаватора и бульдозера, которые скидывали привезенный мусор и планировали территорию для свалки. Транспорт нарушителей изъяли.
С места отобрали пробы отходов. Собственника участка привлекут к административной ответственности.
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07.05.2022 112