Жители поселка им. Свердлова помогли экологам предотвратить образование свалки

Специалисты Госэкондазора поймали двух водителей большегрузов, пытавшихся организовать свалку в поселке им. Свердлова во Всеволожском районе. О попытке сброса мусора экологам сообщили неравнодушные местные жители.

На месте сотрудники Госэкондазора обнаружили водителей экскаватора и бульдозера, которые скидывали привезенный мусор и планировали территорию для свалки. Транспорт нарушителей изъяли.

С места отобрали пробы отходов. Собственника участка привлекут к административной ответственности.