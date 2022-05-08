Александр Малькевич: некоторые СМИ Всеволожского района – добровольные информаторы Запада, вредящие России

Первый зампред комиссии по СМИ, глава рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич в беседе с online47.ru выразил мнение, что журналисты неназванного СМИ из Всеволожского района «поставили под удар сразу нескольких представителей областного правительства, находящихся в подшефном городе Донбасса с важной миссией».
Как сообщал ivbg.ru, Ленинградская область станет куратором для города Енакиево в Донецкой народной республике. Александр Малькевич считает, что некоторые политики, чиновники и СМИ решили получить незаслуженные преференции на этой теме.
Несмотря на то, что в online47.ru не раскрывают название издания-ньюсмейкера, ситуация описана следующим образом: некоторые «блогеры или журналисты» вскрыли личности людей из Ленинградской области, находящихся в городе Донбасса с миссией. Журналисты online47.ru задаются вопросом: «Это глупость или предательство?». Вопрос актуален, учитывая внимание западных партнеров к ситуации в Украине.
По мнению Александра Малькевича, люди и СМИ, которые так поступают в текущей ситуации – добровольные западные информаторы.