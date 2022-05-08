Отчим систематически избивал двоих детей в Петербурге. Ситуация дошла до госпитализации

По информации ivbg.ru, 5 мая в полицию Санкт-Петербурга сообщили о госпитализации 12-летнего ученика 5 класса со следами побоев. На проспекте Наставников 6 мая задержали 27-летнего отчима ребенка.
Следствие полагает, что мужчина на протяжении месяца при попустительстве 33-летней матери систематически избивал подростка и его 2-летнего брата. Последний также доставлен в больницу.
Семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Задержанный ранее был судим.
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16.12.2020 31291