Отчим систематически избивал двоих детей в Петербурге. Ситуация дошла до госпитализации

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 5 мая в полицию Санкт-Петербурга сообщили о госпитализации 12-летнего ученика 5 класса со следами побоев. На проспекте Наставников 6 мая задержали 27-летнего отчима ребенка.

Следствие полагает, что мужчина на протяжении месяца при попустительстве 33-летней матери систематически избивал подростка и его 2-летнего брата. Последний также доставлен в больницу.

Семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Задержанный ранее был судим.

Вам будет интересно
Отчим систематически избивал двоих детей в Петербурге. Ситуация дошла до госпитализации Санкт-Петербург
Видео: жительница Мурино пугала дочерей секс-игрушками и довела их до нервного истощения
Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, в полицию Всеволожского района обратилась бабушка девочек в возрасте 14 и 9 лет. По...
16.12.2020 31291
Автор