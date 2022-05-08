Петербуржец одолжил другу иномарку за 2 млн рублей, а потом обнаружил ее в продаже

По информации ivbg.ru, 7 мая в полицию Санкт-Петербурга обратился 35-летний мужчина, проживающий на улицы Крыленко.

Он заявил, что 18 апреля по устной договоренности передал Kia Optima стоимостью 2 миллиона рублей своему 36-летнему знакомому. А в мае с удивлением обнаружил, что машина выставлена на продажу.

Аналогичная история произошла и с жителем Ленинградской области. Как сообщал ivbg.ru, 4 мая в полицию Выборгского района обратился 44-летний безработный из Светогорска. Он одолжил 43-летнему знакомому Mitsubishi L200 для работы и личных целей.

Затем автовладелец внезапно для себя обнаружил, что его иномарка переоформлена на другого человека и выставлена на продажу в одном из автосалонов Москвы.