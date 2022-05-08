Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 9 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Вам будет интересно
Владение автомобилями на абхазском учете для двух петербуржцев обернулось конфискацией. Еще пятерых автолюбителей обязали вывезти машины из России. В Северо-Западной таможенной...
14.02.2022 3237
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- подъезд к МАПП Брусничное км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка СБО, остановок и тротуаров от пыли и грязи;
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска бордюрного камня.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи;
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;
- км 0-10 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 12-13 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, устранение размывов обочин.