В Москве и Петербурге отменили воздушную часть парада Победы

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Согласно заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, озвученного в понедельник, 9 мая, ТАСС, воздушная часть парада в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт на Красной площади в Москве, отмена из-за погодных условий.

В Петербурге также отменили воздушную часть парада, причиной назвали погодные условия на аэродромах взлета, сообщает «Фонтанка».

Напомним, что в параде Победы в Москве примут участие 11 тысяч человек.